Артефакты из Катара представят на выставке в Петербурге в рамках культурной программы ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Выставка произведений искусства и предметов быта Катара откроется в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге в начале июня. Событие станет частью культурной программы XXIV Петербургского международного экономического форума, сообщили журналистам в четверг организаторы.

В экспозицию проекта вошли ковры ручной работы, редкие образцы глубоководного жемчуга, собрание старинных украшений и оружия, а также другие исторические объекты из Национального музея Катара, Арабского музея современного искусства и частного собрания.

"Выставка "Катар между Землей и Морем. Искусство и Наследие" познакомит участников форума с бытом и укладом Ближнего Востока, а также с богатыми и подлинными традициями Катара", - приводят организаторы слова шейха Фейсала бин Кассима Аль Тани, предметы из частной коллекции которого будут представлены в Этнографическом музее.

Выставка будет работать для широкого круга посетителей с 5 июня по 22 августа.

Петербургский международный экономический форум в этом году состоится 2-5 июня, он пройдет очно, с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано более 100 дискуссий.