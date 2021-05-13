В Москве на следующей неделе ожидается июльская погода

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Июльская погода придет в Москву на следующей неделе. Ожидается температура выше климатической нормы на 7-8 градусов и отсутсвие заметных осадков, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень высокая температура будет в конце этой недели, но особенно - в начале следующей. В понедельник температура будет уже на 6-7 градусов выше нормы, а во вторник даже на 7-8 градусов. Это будет просто июльская температура", - сказал он.

По словам Вильфанда, температура днем в Москве в начале следующей недели будет в диапазоне 23-28 градусов тепла. Повысится и температура ночью в этот период - она будет достигать 16 градусов тепла.

Метеоролог отметил, что также в начале следующей недели не ожидается заметных осадков. "Вероятность дождей существует, но местами и небольшие осадки, а до этого все-таки [осадки] будут", - отметил он.

По данным Гидрометцентра, в пятницу, субботу и воскресенье днем ожидается 22-24 градуса тепла, в понедельник, вторник - 23-28 градусов тепла, в среду - 24-29 градусов тепла.