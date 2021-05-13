Самый быстрый случай передачи коронавируса от человека к животному зафиксировали на Кипре

НИКОСИЯ, 13 мая. /ТАСС/. Кошка на турецком севере Кипра приобрела коронавирус через 10 дней после заражения хозяев, что является самым быстрым из зафиксированных во всем мире случаев передачи этой инфекции от человека к животному. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета Yeni Duzen со ссылкой на результаты исследования, проведенного Институтом экспериментальных медицинских наук (DESAM) при Ближневосточном университете, расположенном в северной части Никосии.

Как утверждает издание, 10 дней - это беспрецедентно короткий срок, поскольку прежние исследования показывали, что домашние животные способны приобретать коронавирус от человека в течение периода, продолжительностью которого составляла от 3 до 6 недель.

Кошка, о которой идет речь в публикации, заразилась от своих хозяев британским штаммом вируса, а данная мутация инфекции, получившая наибольшее распространение на Кипре, отличается более высокой скоростью распространения по сравнению с изначальным вариантом коронавируса. У животного стали наблюдаться клинические симптомы, в том числе аномалии, связанные с деятельностью сердца, а также со зрением.