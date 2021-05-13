Специальный эпизод сериала "Друзья" выйдет на HBO Max 27 мая

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Специальный эпизод комедийного сериала "Друзья" (Friends, 1994-2004) выйдет на платформе потокового видео HBO Max 27 мая. Об этом в четверг сообщил медиахолдинг WarnerMedia.

"HBO Max представит специальный выпуск "Друзья: воссоединение" (Friends: Reunion) в четверг, 27 мая, в первую годовщину запуска HBO Max", - говорится в заявлении компании. Пресс-релиз сопровождается 40-секундным тизером, в котором присутствуют все шесть главных героев культового сериала: Рэйчел (Дженнифер Энистон), Фиби (Лиза Кудроу), Джоуи (Мэтт Леблан), Моника (Кортни Кокс), Росс (Дэвид Швиммер) и Чендлер (Мэттью Перри).

Режиссер и продюсер спецвыпуска - Бен Уинстон, исполнительный продюсер "Очень позднего шоу с Джеймсом Корденом" (The Late Late Show with James Corden) и создатель клипов для Робби Уильямса, группы One Direction и других музыкальных исполнителей. В роли сопродюсеров выступили создатели самого сериала Дэвид Крейн и Марта Кауффман, а также один из его исполнительных продюсеров Кевин Брайт.

В специальной серии появятся приглашенные звезды: футболист Дэвид Бекхэм, певец Джастин Бибер, музыкальная группа BTS, телеведущий Джеймс Корден, модель и актриса Кара Делевинь, певица Леди Гага и другие.

"Друзья" рассказывают о жизни шестерых приятелей из нью-йоркского района Манхэттен. Сериал транслировался телекомпанией NBC с сентября 1994 года по май 2004 года. Всего было снято 236 эпизодов. Сериал получил шесть премий Emmy и один "Золотой глобус".