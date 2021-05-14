Разработчик "Спутника Лайт" заявил о росте антител у переболевших COVID-19 на 10-й день

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Выраженный рост антител у граждан с предшествующим иммунитетом к коронавирусу после введения однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" фиксируется на 10-й день после вакцинации, следует из инструкции к препарату.

"Промежуточный анализ иммуногенности показал, что вакцина формирует гуморальный иммунный ответ у добровольцев. На 28-й день сероконверсия обнаружена у 96,88% здоровых добровольцев. У лиц с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу отмечен выраженный рост титра антител на 10-й день после вакцинации, что может указывать на возможность применения препарата для вакцинации ранее переболевших COVID-19 после снижения титра антител с целью предотвращения повторных случаев заболевания", - говорится в инструкции.

Отмечается также, что иммунологические свойства и безопасность вакцины изучали в различных клинических исследованиях у взрослых добровольцев в возрасте старше 18 лет. "В результате однократной иммунизации 100% здоровых добровольцев (все 30 человек, у которых изучены показатели клеточного иммунитета) сформировали клеточный иммунный ответ против S-белка SARS-CoV-2", - сказано в инструкции. При этом отмечается, что защитный титр антител, а также продолжительность защиты в настоящее время неизвестны.

"Спутник Лайт" - первый компонент "Спутника V", который в августе 2020 года стал первой в мире зарегистрированной вакциной от ковида. Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса. Эта вакцина была зарегистрирована в России 6 мая. Эффективность "Спутника V", по последним данным, достигает 97,6%. Это самый высокий показатель в мире.