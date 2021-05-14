{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Гидрометцентре рассказали, когда на российских курортах наступит купальный сезон

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что на курортах Краснодарского края сезон наступает не раньше второй половины июня, а в Крыму - на десять дней позже
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Купальный сезон на курортах Краснодарского края обычно наступает не раньше второй половины июня, в Крыму - примерно на десять дней позже. Именно в этот период вода прогревается до температуры, которую рекомендуют врачи, - 22 градуса тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На эту тему

"Моя позиция такова: купальный сезон начинается тогда, когда можно детей отпускать в воду морскую. Врачи говорят, что купальный сезон наступает тогда, когда вода прогревается до 22 градусов тепла и выше. Обычно до такой температуры в Сочи вода прогревается в конце июня - начале июля. Самое раннее - это вторая половина июня. В Крыму он [купальный сезон] начинается примерно на десять дней позже", - сообщил он.

По словам Вильфанда, обычно до 20-21 градуса тепла вода в Сочи прогревается к 10-15 июня, в Крыму - к 15-20 июня.

Сейчас температура воды в Феодосии составляет 10 градусов тепла, в Евпатории, Сочи - 12 градусов тепла, в Алуште - 13 градусов тепла, в Ялте, Анапе, Геленджике, Туапсе - 14 градусов тепла, в Ейске и Бердянске - 15 градусов тепла, сообщил метеоролог.

Теги
РоссияКраснодарский крайКрым
Пандемия COVID-19
Разработчик "Спутника Лайт" заявил о росте антител у переболевших COVID-19 на 10-й день
На 28-й день сероконверсия обнаружена у 96,88% здоровых добровольцев, говорится в инструкции к препарату
Читать полностью