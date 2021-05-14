В Гидрометцентре рассказали, когда на российских курортах наступит купальный сезон

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Купальный сезон на курортах Краснодарского края обычно наступает не раньше второй половины июня, в Крыму - примерно на десять дней позже. Именно в этот период вода прогревается до температуры, которую рекомендуют врачи, - 22 градуса тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Моя позиция такова: купальный сезон начинается тогда, когда можно детей отпускать в воду морскую. Врачи говорят, что купальный сезон наступает тогда, когда вода прогревается до 22 градусов тепла и выше. Обычно до такой температуры в Сочи вода прогревается в конце июня - начале июля. Самое раннее - это вторая половина июня. В Крыму он [купальный сезон] начинается примерно на десять дней позже", - сообщил он.

По словам Вильфанда, обычно до 20-21 градуса тепла вода в Сочи прогревается к 10-15 июня, в Крыму - к 15-20 июня.

Сейчас температура воды в Феодосии составляет 10 градусов тепла, в Евпатории, Сочи - 12 градусов тепла, в Алуште - 13 градусов тепла, в Ялте, Анапе, Геленджике, Туапсе - 14 градусов тепла, в Ейске и Бердянске - 15 градусов тепла, сообщил метеоролог.