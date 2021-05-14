Гидрометцентр предупреждает о росте солнечной активности в Сочи

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Индекс ультрафиолетового излучения начинает расти в Сочи, он уже достигает шесть-семь единиц в полуденные часы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На самом юге Южного федерального округа, в Сочи ультрафиолетовый индекс достигает шести-семи баллов, но непродолжительное время. Всего два-три часа", - сообщил он. В это время дня необходимо оставаться в тени, носить головные уборы и пользоваться солнцезащитными средствами. По словам Вильфанда, период опасной активности солнца в Сочи - с 11:00 до 14:00.

Стандарт ультрафиолетового индекса был разработан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от одной до 12 единиц. Значения от одного до двух соответствуют низкому уровню излучения, от трех до пяти - среднему, от шести до семи - высокому, от восьми до десяти - очень высокому, а от 11 и выше - экстремальному.

При значениях индекса от 3 до 7 специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от 8 и выше, по их оценкам, лучше всего пережидать полуденные часы внутри помещения.