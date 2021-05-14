Эксперт: развитие фриланса сократит трудовую миграцию из регионов в Москву на 35%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Развитие фриланса позволит сократить приток внутренних мигрантов в Москву и города-миллионники примерно на 35%, что снизит нагрузку на инфраструктуру этих городов, считает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

"Как не парадоксально, это поможет и провинции. Фрилансеры, оставшиеся дома, будут платить налоги не в московскую, а в местную казну. Кроме того, в регионах вырастет, даже больше чем 35%, платежеспособный спрос, так как фрилансеры будут тратить здесь заработанные средства, а зарплаты у многих из них "столичные", - сказал ТАСС Журавлев, слова которого привел медиаофис Всероссийской переписи населения.

По его мнению, люди перестанут стремиться в столицу, а захотят, чтобы столичный уровень жизни был там, где они живут. Он считает, что это важнейший импульс развития регионов. Но чтобы этот импульс сработал правильно, подчеркивает эксперт, нужна точная картина, где и сколько фрилансеров находится. Предстоящая перепись позволит получить точные сведения о распространенности фриланса на российском рынке труда, вплоть до уровня микрорайонов. Информация станет основой для планирования строительства жилья и социальной инфраструктуры, спортивных и культурных объектов и разработке стратегических планов местных властей.

В медиаофисе также рассказали, что формат удаленной занятости начал набирать популярность в последние 10-15 лет, на новый уровень его вывела пандемия. В 2020 году число регистраций на популярных онлайн-биржах увеличилось более чем на 200%. На фоне распространения заболеваемости, сокращения персонала в компаниях и роста безработицы миллионы людей решились отказаться от офисной парадигмы.

Различные исследования фиксируют увеличение числа фрилансеров. Так, по оценке компании в области консалтинга и аудита PwC, которую привели в медиаофисе, по итогам 2020 года в России их было 14 млн, и с 2014 года данный показатель вырос более чем в 4 раза.