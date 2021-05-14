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Гинцбург заявил, что назальная вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована в 2022 году

Как сообщил директор Центра им. Гамалеи, в настоящее время ведутся доклинические испытания препарата
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Интерназальная вакцина от коронавируса, разработанная учеными Центра им. Гамалеи, выйдет на клинические исследования в конце 2021 - начале 2022 года, а регистрация препарата может пройти уже в 2022 году, сообщил ТАСС директор Центра Александр Гинцбург.

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"Центром проводятся работы по нескольким направлениям в части создания и совершенствования вакцин от COVID-19. Одно направление - это создание назальной формы вакцины. Сейчас ведутся ее доклинические исследования. В клинику планируем войти в конце этого - начале следующего года, с выходом на ее регистрацию по результатам исследования в 2022 году", - сказал ученый.

Как ранее сообщил Гинцбург, пока предполагается, что введение назальной вакцины будет двукратным, но и не исключается одноразовое. По его словам, преимущество такой формы вакцины заключается в том, что побочных эффектов практически не будет.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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