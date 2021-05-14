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В Приморье откроют 28 дополнительных пунктов вакцинации от коронавируса

Это на треть увеличит число мест, где граждане смогут сделать прививку

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая. /ТАСС/. Дополнительные места вакцинации от коронавируса обустраивают вне медицинских организаций, 28 пунктов появятся в общественных местах и на предприятиях. Это на треть увеличит число мест, где граждане смогут сделать прививку, сообщается на сайте регионального правительства. Сейчас в регионе работают 54 стационарных пункта.

"В регионе дополнительно открывают 28 пунктов вакцинации. Часть из них уже принимает всех желающих привиться, <…> три откроются с 17 мая, еще семь - до 20 мая, по четырем уже приобретают морозильное оборудование, по трем предстоит это сделать в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Заместитель министра здравоохранения региона Тамара Курченко отметила, что дополнительно во всех муниципалитетах созданы выездные мобильные бригады, которые проводят вакцинацию на предприятиях и в организациях, а также в жилых комплексах.

В Приморском крае привиты от коронавируса 119 678 жителей, завершили иммунизацию 87 910 человек.

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Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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