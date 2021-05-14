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Пандемия COVID-19

Исследования платформ для адаптации вакцин против коронавируса могут начаться летом

Исследования позволят при необходимости в короткие сроки адаптировать вакцины к новым штаммам, сообщили в Центре им. Гамалеи

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Доклинические исследования платформ, созданных Центром им. Гамалеи, которые позволят при необходимости в короткие сроки адаптировать вакцины против коронавируса к новым штаммам, могут начаться уже летом. Об этом ТАСС сообщил директор Центра Александр Гинбцург.

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"Еще одно важное, как показывает ситуация с появлением новых вариантов коронавируса, направление - это возможность быстрой подстройки вакцин под такие варианты. Для решения этой задачи нами разработаны две альтернативные платформы, позволяющие быстро менять вакцины. И по одной, и по второй платформе сейчас мы переходим к доклинике (доклинические исследования - прим. ТАСС), которая, надеюсь, стартует уже летом, если не в мае", - сказал он.

По данным Всемирной организации здравоохранения, разновидность коронавируса VOC-202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии штамм P.1 циркулирует с декабря.

В конце марта индийское министерство здравоохранения сообщило, что в стране обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.

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