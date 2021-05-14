Прокуратура считает необходимым ужесточение надзора за "скопинским маньяком"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Прокуратура направила апелляционное представление на решение Скопинского районного суда о частичном удовлетворении иска полиции, связанного с ужесточением административного надзора над Виктором Моховым, известным как "скопинский маньяк". Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе суда.

15 апреля Скопинский районный суд Рязанской области частично удовлетворил иск МО МВД "Скопинский" об ужесточении мер административного надзора в отношении Мохова, увеличив для него количество обязательных посещений отдела полиции в два раза. При этом суд не стал ограничивать его общение с журналистами, в интернете, а также посещение кафе и баров. "Представление на постановление суда подал прокурор. Жалоба принята к производству, предоставлено время на представление возражений до 17 мая", - пояснили в суде.

В конце апреля полиция также подала жалобу на решение суда, в которой просила полностью удовлетворить исковое заявление. Возражения по данной жалобе в суд пока не поступали.

Ранее суд на шесть лет установил в отношении Мохова административные ограничения в виде запрета на посещение мест проведения спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий, а также запретил ему участвовать в таких мероприятиях. Ему нельзя находиться вне своего места жительства с 22:00 до 06:00, за исключением времени нахождения на работе, нельзя выезжать за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел. Также ему необходимо являться четыре раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства для регистрации.

В 2005 году Мохов (1950 г. р.) приговором Скопинского городского суда Рязанской области с учетом изменений, внесенных постановлением Пугачевского районного суда Саратовской области, был приговорен к 16 годам и 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Суд установил, что в 2000 году он похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и продержал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти четыре года. В начале марта 2021 года он был освобожден после отбывания срока.