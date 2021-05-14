Кешбэк на детский отдых в 2021 году смогут получить около 400 тыс. человек

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Нормативные акты, необходимые для запуска программы по частичному возврату стоимости путевок в детские лагеря, проходят финальные согласования, этой мерой поддержки уже в текущем году смогут воспользоваться почти 400 тыс. человек. Об этом сообщила координатор партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья", первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

"Мерой поддержки в 2021 году смогут воспользоваться почти 400 тыс. человек. Правительство уже выделило на программу 5 млрд рублей. Необходимые нормативные акты для организации кешбэка родителям проходят финальное согласование", - сказала Окунева, чьи слова приводятся на официальном сайте "Единой России". Она напомнила, что с таким предложением партия выступила в марте этого года.

По словам депутата, Ростуризм уже подготовил необходимые документы. "Единая Россия" находится в постоянном контакте с правительством по этому вопросу и следит за тем, чтобы программа заработала до начала активного туристического сезона. В партию обращаются родители, которые хотят купить путевки в детские лагеря, рассчитывая вернуть часть потраченных средств. Организации, занимающиеся детским отдыхом, ждут требований к ним со стороны исполнительной власти. Им нужно успеть внести необходимые изменения в свои документы, чтобы стационарные лагеря и базы отдыха приняли участие в программе", - рассказала Окунева.

В свою очередь председатель движения "Совет матерей России", эксперт ОНФ Татьяна Буцкая заявила, что детский туристический кешбэк будет крайне востребован. "Мера поддержки очень актуальна. Родители ждут появления реестра лагерей, чтобы понимать, куда отправить детей. Хочется не просто получить финансовую помощь, но и понимание, что государство рекомендует этот лагерь: он уже проверен и безопасен", - сказала она.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил, что в России будет реализована программа поддержки студенческого и школьного туризма, включающая частичную компенсацию затрат на приобретение турпутевок по стране. По детскому отдыху кешбэк составит 50%. Президент поручил организовать программу к 15 мая.