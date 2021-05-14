Минобрнауки добавило цифровые компетенции в образовательные стандарты

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Минобрнауки РФ утвердило приказ о внесении цифровых компетенций в Федеральные государственные стандарты высшего образования (ФГОС ВО). Об этом министерство сообщило в пятницу в своем Telegram-канале.

"Минобрнауки России совместно с Федеральным учебно-методическим объединением (ФУМО) разработало учебные модули в части цифровых компетенций, в том числе по искусственному интеллекту", - говорится в сообщении.

По мнению министерства, внесение цифровых компетенций во ФГОС ВО направлено на реализацию основных направлений национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" и отвечает запросам современной экономики.

Обучение по измененным стандартам начнется с 1 сентября 2021 года во всех образовательных организациях высшего образования. Согласно информации Минобрнауки, количество студентов, обучающихся на бюджетной основе по направлениям сферы IT, с 2017 по 2022 учебный год выросло на 37%.

На 2022-2023 учебный год отведено свыше 92 тыс. бюджетных мест по специальностям информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, математика и механика, компьютерные и информационные науки.