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ДТП на Садовом кольце

Эдвард Бил выплатил компенсацию пострадавшей в ДТП на Садовом кольце

Сумма компенсации не раскрывается

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Блогер Эдвард Бил, который устроил массовое ДТП на Смоленской площади в Москве, полностью выплатил компенсацию пострадавшей сотруднице Госдумы Марии Артемовой. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Геннадий Удунян.

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"Мой доверитель полностью выплатил компенсацию потерпевшей. Ее состояние здоровья, насколько я понимаю, улучшилось, Бил общался с ней напрямую", - сказал адвокат. Он не раскрыл сумму компенсации, отметив, что это конфиденциальная информация. По его словам, в связи с выплатой компенсации сторона потерпевших направила в СК ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

Адвокат потерпевшей Марии Артемовой Андрей Князев подтвердил ТАСС, что его доверительнице выплатили компенсацию. "Могу подтвердить, что компенсация получена", - сказал он. Князев не подтвердил, что уже подал от имени потерпевшей ходатайство о примирении с Билом. "Возможно, мы сделаем это", - отметил адвокат.

Решением Тверского суда Москвы блогеру Билу (настоящая фамилия Биль) ранее была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Ему грозит до двух лет колонии.

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ДТП на Садовом кольце
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