Картины и работы из дерева Сергея Шойгу продадут на благотворительном аукционе

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Картины и работы из дерева, выполненные министром обороны Сергеем Шойгу, будут выставлены на благотворительном аукционе, организованном Фондом Константина Хабенского. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе фонда.

"Сегодня в штаб-квартире Русского географического общества в Москве пройдет благотворительный аукцион "Творчество ради жизни". На нем будут представлены работы Сергея Шойгу: картины, декоративная деревянная ваза, стол из дерева ручной работы <...> Собранные в рамках аукциона средства помогут оплатить нейрохирургическое лечение и медицинские препараты для подопечных Фонда Хабенского - мальчиков и девочек с опухолями мозга", - сказали в фонде.

Там также отметили, что в ходе мероприятия прозвучат рассказы из книги Шойгу "Про вчера" в исполнении народного артиста России Константина Хабенского и актера Сергея Бурунова.

Благотворительный фонд Константина Хабенского вот уже 13 лет оказывает адресную помощь, оплачивает диагностику и лечение детей, а также организует реабилитационные программы. За это время была оказана помощь более 3 тыс. детей и молодым взрослым. Свыше 8 500 подопечных и членов их семей получили своевременную психологическую поддержку, более 7 тыс. врачей при поддержке фонда приняли участие в различных образовательных проектах, а 108 поставок современного высокотехнологичного оборудования были реализованы для 10 медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга.