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Стрельба в школе в Казани
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В Татарстане после нападения на школу на стационарном лечении находятся 15 детей

Их состояние оценивают как стабильное

КАЗАНЬ, 14 мая. /ТАСС/. Стационарное лечение в Детской республиканской больнице Татарстана после вооруженного нападения на казанскую школу проходят 15 детей. Один из них обратился к медикам в четверг с острой реакцией на стресс, сообщила журналистам в пятницу руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

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"По состоянию на сегодня на стационарном лечении в ДРКБ находятся 15 детей", - сказала она. Галимова добавила, что с острой реакцией на стресс госпитализирован ребенок 2007 г. р., его жизни ничего не угрожает.

Она уточнила, что "состояние пострадавших оценивается как стабильное, без отрицательной динамики". По поручению президента республики в день трагедии начался подомовой обход педиатрами и психологами по адресам проживания детей, которые учатся в гимназии № 175.

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РоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
Пандемия COVID-19
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