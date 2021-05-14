Минпросвещения сообщило, что все учащиеся начальных классов обеспечены горячим питанием

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Все учащиеся начальных классов российских школ к 2021 году обеспечены горячим питанием, поступают только единичные жалобы, которые по факту не подтверждаются. Об этом сообщил в пятницу замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко на пленарной сессии форума "Формула образования".

"Все дети, учащиеся первых-четвертых классов, они обеспечены горячим питанием. Мы видим единичные случаи обращения родителей через портал госуслуг и через другие ресурсы, которые по факту не подтверждаются, потому что это касается либо дополнительного питания, либо питания особого, либо детей другой возрастной группы", - сказал он.

По его словам, сейчас около 50% россиян, которые дают обратную связь о горячем питании в школах через портал госуслуг, им удовлетворены. "Почти 50% граждан, которые обращаются на портал госуслуг, удовлетворены качеством организации питания, полностью удовлетворены. Замечания имеются существенные, полностью не удовлетворены в разный период от 10 до 20% [родителей]", - заключил он.

Минпросвещения России разработало, утвердило и направило в регионы порядок доступа родителей в школьные столовые, сообщал ранее Глушко. В документе, в частности, сказано, что они должны уведомить о своем желании участвовать в мониторинге питания директора школы, войти в состав комиссии они смогут по решению управляющего совета или совета родителей (законных представителей) обучающихся. Также допуск родителей в столовые должен согласовать школьный медицинский работник либо иное ответственное лицо.