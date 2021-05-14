Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,02

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу незначительно увеличился и составил 1,02, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Это произошло на фоне максимального с 20 марта числа подтвержденных за сутки случаев заражения - в стране выявили 9 462 заболевших против 8 380 днем ранее.

Показатель, как и в четверг, превышает единицу в четырех из 10 регионов страны с наибольшим количеством инфицированных. В Москве, где число заразившихся за день стало максимальным с 17 января, он составил 1,05, в Подмосковье - 1,03, в Санкт-Петербурге - 1,01, в Нижегородской области - 1,08.

В Самарской области коэффициент остался на уровне 1, в Иркутской он составил 0,99, в Ростовской области и Красноярском крае - 0,97, в Воронежской области - 0,94, в Свердловской - 0,93.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.