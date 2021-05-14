Кравцов потребовал проверить безопасность детских лагерей после стрельбы в Казани

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов потребовал от регионов проверить подготовку безопасности организаций летнего детского отдыха после стрельбы в казанской школе. Об этом он заявил на совещании министерства с регионами, посвященном безопасности и занятости детей летом.

"Я просил бы еще раз обсудить вопрос по подготовке безопасности учреждений к летнему отдыху и все вопросы, связанные с организацией летнего отдыха <...> Я еще раз хотел бы всех вас попросить провести необходимые мероприятия в преддверии детского отдыха", - сказал Кравцов.

Министр отметил, что регионам стоит провести совещания по данному вопросу.

"Я прошу после сегодняшнего совещания провести свои селекторы с вашими коллегами на местах, еще раз пройти по всей цепочке, по всем моментам, которые необходимо сделать для подготовки к детскому отдыху вплоть до начала летней кампании <...> чтобы за оставшееся время мы максимально к детскому отдыху подготовились", - добавил Кравцов.