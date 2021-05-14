МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Более 150 детей погибли с начала года на дорогах России, эта цифра крайне неприемлемая для нашей страны. Об этом заявил замглавы ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин на совещании с руководителями органов исполнительной власти РФ, осуществляющими госуправление в сфере образования, по вопросам организации летней занятости несовершеннолетних и обеспечения их безопасности.

"Уже за четыре месяца этого года в ДТП погибли более 150 детей, цифра крайне неприемлемая для нашей цивилизованной страны. Какие мы разделяем виды ДТП, в которых участвуют дети. Это три основных категории - дети-пассажиры, дети-пешеходы и дети-водители. По количеству ДТП на сегодняшний день: ДТП с участием детей-пассажиров и участием детей-пешеходов сравнялись. Где-то 42-47%, однако по тяжести последствий (опаснее) категория детей-пассажиров", - сказал он.

По его словам, дети гибнут из-за беспечности родителей и водителей, которые перевозят детей. "Допускаются превышения скорости дорожного движения, не учитываются метеорологические условия, дети перевозятся не пристегнутыми либо не находятся в детских удерживающих устройствах. Имеют место факты, когда водитель находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, это страшные вещи", - добавил он.

Понарьин отметил, что в этом году наблюдается рост таких ДТП в 15 регионах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. "С нашей точки зрения единственный способ повлиять на эту ситуацию - это изменить поведение родителей", - заключил заместитель руководителя российской Госавтоинспекции.