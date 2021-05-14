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Стрельба в школе в Казани

Один из пострадавших в Казани находится на ИВЛ

Жизни ребенка ничего не угрожает

ТАСС, 14 мая. Один из пострадавших при стрельбе в казанской школе после успешной операции находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщила директор Российской детской клинической больницы (РДКБ), где проходила операция, Елена Петряйкина.

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"Ребенок прооперирован, в настоящее время жизни его ничего не угрожает. Естественно, он тем не менее в тяжелом состоянии, в реанимации на искусственной вентиляции легких, но вчерашняя проведенная операция позволит нам решать вопросы его дальнейшего ведения, перевода на самостоятельное дыхание", - сказала она в пятницу в эфире Первого канала.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что трое детей, пострадавших при стрельбе в Казани, прооперированы в Москве, двое из них остаются в состоянии крайней степени тяжести.

Теги
РоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
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