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Пандемия COVID-19
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Власти Москвы назвали ситуацию с коронавирусом в столице напряженной

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова предупредила о возможном повышении заболеваемости в столице
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве остается напряженной, возможны периодические повышения или понижения показателей заболеваемости. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции в ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Конечно, коронавирус никуда не исчез. Ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной. Цифры заболеваемости нас не радуют. Но мы должны понимать, что коронавирус завтра никуда не уйдет и такие периодические повышения или понижения заболеваемости возможны", - сказала она.

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