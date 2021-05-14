Власти Москвы назвали ситуацию с коронавирусом в столице напряженной

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве остается напряженной, возможны периодические повышения или понижения показателей заболеваемости. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции в ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Конечно, коронавирус никуда не исчез. Ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной. Цифры заболеваемости нас не радуют. Но мы должны понимать, что коронавирус завтра никуда не уйдет и такие периодические повышения или понижения заболеваемости возможны", - сказала она.