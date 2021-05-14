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Стрельба в школе в Казани

Песков: работа по совершенствованию оборота гражданского оружия будет продолжаться

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российские власти продолжат работу по совершенствованию оборота гражданского оружия, начатую после ЧП со стрельбой в казанской школе. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На совещании в четверг глава Росгвардии Виктор Золотов представил президенту РФ Владимиру Путин предложения по ужесточению требований к получению гражданского оружия. В ответ на вопросы, устроил ли Путина доклад, считают ли в Кремле предложенные меры достаточными или их будут совершенствовать и далее, Песков заверил: "Работа будет продолжаться".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичСтрельба в школе в Казани
Пандемия COVID-19
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