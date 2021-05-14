В России за сутки выявили максимум заразившихся коронавирусом с 20 марта

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России и Москве в пятницу стало максимальным за несколько месяцев, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. В столице был зарегистрирован максимум с 17 января, в стране в целом - с 20 марта.

ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии на данный момент.

Распространение

В России за сутки выявили 9 462 заразившихся, это сразу на 12,9% больше, чем днем ранее. Число инфицированных превысило 9 тыс. впервые с 1 мая.

В общей сложности в стране, по данным оперативного штаба, подтвердили 4 922 901 случай заражения. Таким образом, перенесли инфекцию или лечатся от нее прямо сейчас почти 3,4% населения страны.

Показатель заболеваемости, в начале недели находившийся на уровне около 5,6 случая в день на каждые 100 тыс. россиян, начал расти и в пятницу достиг 5,8, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Коэффициент распространения коронавируса уже пять дней подряд держится выше единицы, что может свидетельствовать о нарастании эпидемического процесса. В последний раз он так долго превышал 1 еще в середине января.

Выздоровевшие

Вместе с тем выздоровевших после СЩМШВ-19 в России в пятницу оказалось больше, чем заразившихся, - 9 756. Это максимум с 15 апреля.

Всего уже вылечились 4 537 634 человека, или почти 92,2% всех заболевших.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось до 270 151. Это менее 5,5% всех инфицированных с начала пандемии.

Умершие

Второй день подряд в России регистрируют почти 400 летальных исходов из-за нового заболевания: в четверг штаб сообщил о 392 умерших, в пятницу - о 393 (это максимум с 30 апреля).

С начала пандемии, по данным штаба, умерли в общей сложности 115 116 заболевших. Таким образом, показатель летальности составил 2,34% - немного выше среднего по миру.

Вместе с тем следует иметь в виду, что данные штаба не являются полными: он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Главные очаги

В Москве за день выявили сразу 3 818 заразившихся. Это максимум почти за четыре месяца и на 37% больше, чем в четверг, когда стало известно о 2 787 инфицированных.

Всего в столице заразились 1 131 235 человек, или почти 9% населения, а показатель заболеваемости достиг 23,1 случая в сутки на 100 000 жителей, что является максимумом с 24 января.

Заболеваемость после майских праздников начала расти также в Санкт-Петербурге и Московской области, которые наряду с Москвой остаются главными очагами эпидемии в стране. Так, в Петербурге показатель составляет 13,5 случая в сутки на 100 000 горожан (это максимум с 31 марта), а в Подмосковье - чуть больше 8,3, в последний раз он был выше еще 10 марта.