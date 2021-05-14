Эксперт считает, что в России началась третья волна пандемии

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России связан с тем, что в стране началась третья волна пандемии, циркуляция новых штаммов, а также с тем, что граждане пренебрегают правилами профилактики, считает главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

"Третья волна уже давно к нам пришла - у нас не только рост заболеваемости, у нас и рост летальности. Летальность у нас перед Новым годом была 2%, сейчас 4,5%, - рассказал он ТАСС в пятницу. - Рост после праздников связан с тестированием, с тем, что люди после праздников вернулись из-за границы, и у нас циркулирует новый штамм коронавирусной инфекции. Мы видим сейчас повышение количества обращений населения в связи с коронавирусной инфекцией".

Говоря о том, как будет развиваться третья волна пандемии, эксперт отметил, что многое зависит от населения, однако граждане сейчас чаще пренебрегают мерами предосторожности и вакцинацией. "Пока никто не напрягается из населения, потому что все смотрят официальную статистику, а эта статистика сыграет злую шутку. Люди расслабились, люди перестают контролировать процесс. Видя официальную статистику, они расслабляются и меньше соблюдают рекомендации Роспотребнрадзора, что будет способствовать дополнительному росту заболеваемости. Плюс, люди не идут активно на вакцинацию, считая, что все стабилизировалось", - заключил Тимаков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 161,2 млн человек, более 3,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 922 901 случай заражения, выздоровели 4 537 634 человека, умерли 115 116. При этом число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 462, это максимум с 20 марта, а в Москве - на 3 818, что стало самым высоким показателем с 17 января.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что свыше 24 млн россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса или уже полностью завершили ее. Он также заявил о необходимости сформировать коллективный иммунитет к ковиду к концу года и призвал россиян активнее прививаться.