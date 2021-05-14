VTimes внесли в реестр СМИ-иноагентов

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Минюст России внес онлайн-издание VTimes в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Об этом говорится в пятницу на сайте ведомства.

"14 мая 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, <...> являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса "VTimes.io", - говорится в сообщении.

VTimes запустили в 2020 году бывшие сотрудники "Ведомостей", покинувшие должности после того, как у газеты сменилось руководство.