Эксперт: Украина скрывает информацию о численности русских, проживающих в стране

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая. /ТАСС/. Украинские власти скрывают данные социологических исследований, приводящих информацию о численности проживающих в стране русских. Об этом сообщил в пятницу на конференции, посвященной насильственной украинизации, советник Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Вячеслав Елагин.

"В 2001 году, когда была проведена перепись, на Украине вроде бы по статистике проживало немного более 8 млн русских, что составляло якобы 17,2% населения. Даже в те годы, когда был проведен референдум, украинскими экспертами приводились совершенно другие цифры, что на Украине проживает 18 млн человек, которые составляют 40% населения Украины, - сказал Елагин. - На Украине сейчас проживает (по последней электронной переписи - прим. ТАСС) 37 млн человек, отпадают Крым, Донбасс. Но ни слова по итогам этого электронного голосования не говорилось о том, сколько русских проживает на Украине. Конечно, это выгодно украинской власти".

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, в свою очередь, отметил, что законодательство Украины, регламентирующее использование украинского и других языков, ущемляет права более 80% граждан страны, для которых украинский не является родным.

"На июль текущего года на Украине запланирован переход на государственный язык всех культурно-массовых мероприятий, включая театральные представления. Украинский язык также станет единственным языком и на производствах, а также в книгопечатании и издательской деятельности, - напомнил Водолацкий. - Наряду с этим начиная с 16 июля 2022 года за нарушение законодательных требований об использовании украинского языка в какой-либо сфере деятельности на физических и юридических лиц будут налагаться штрафы".

Первый зампред комитета Госдумы отметил, что принятые украинскими властями языковые законы предусматривают не только постепенное сокращение преподавания на русском и других языках национальных меньшинств, но также затронут написание русских, белорусских и польских фамилий. "Украинские власти продолжают ограничивать права на внутреннее перемещение лиц русскоязычного населения. Зачастую в качестве оправдания соответствующих мер и действий используются ссылки на необходимость борьбы с российской агрессией и сепаратизмом", - сказал он.

При этом русский язык остается языком общения на Украине. К его использованию, как отметил Водолацкий, прибегают на международных площадках украинские чиновники, в том числе президент страны Владимир Зеленский. В то же время любые попытки защиты русскоязычного населения страны жестко пресекаются украинскими националистическими группировками, "действующими с молчаливого согласия властей", отметил депутат.

Закон о госязыке

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а 15 мая, за пять дней до истечения срока своих полномочий документ подписал президент Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни. Следить за исполнением закона должны "языковые инспекторы".

Эксперты Венецианской комиссии Совета Европы раскритиковали ряд положений закона. Комиссия отметила, что языковая проблема не должна стать источником межэтнической напряженности в стране, а власти должны учитывать особое место русского языка и языковые права нацменьшинств. В ответ в Киеве пообещали "в определенной мере прислушиваться" к выводам комиссии в дальнейшей законотворческой работе.