В Новосибирске прошли соревнования по скоростной копке могил

НОВОСИБИРСК, 14 мая. /ТАСС/. Соревнования по скоростной копке могил прошли на территории вблизи Новосибирского крематория. Победителем стала команда из Омска, справившаяся с заданием за 38 минут, сообщил ТАСС директор крематория Борис Якушин.

"Мы соорганизаторы соревнований, основные организаторы - это омская организация "Наследие". <...> Он шел на прилегающей к крематорию территории. Конкурс прошел в рамках выставки "Некрополь - Сибирь 2021", - сказал Якушин.

Победителем в соревнованиях по копке могил стала команда из Омска, выполнившая конкурсное задание за 38 минут. Также в соревнованиях участвовали команды, состоящие из двух копщиков, из Томской и Новосибирской областей и Алтайского края. Чтобы выполнить задание, участники должны были выкопать могилу размером 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину. По словам Якушина, две команды, участвовавшие в соревновании, не смогли соблюсти необходимые размеры.

Кроме скорости и соответствия размерам, организаторы учитывали также технику и аккуратность работы. Для измерения применялся гроб. Как сообщается в положении о конкурсе, цель соревнований - поднять престиж профессии, повысить уровень исполнения работ и привлечь внимание молодого поколения к профессии работника ритуальных услуг.