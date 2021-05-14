Подкомитет СФ по этике не проводит проверку по ДТП с участием сенатора Королева

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Подкомитет по этике Совета Федерации в данный момент не проводит проверку в связи с ДТП в Липецке с участием сенатора, бывшего губернатора Липецкой области Олег Королева. Об этом ТАСС сообщил в пятницу глава подкомитета, зампред комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов.

В пятницу "Единая Россия" приостановила членство в своих рядах Королева по его собственному желанию до конца разбирательства по делу о дорожном происшествии.

"Комиссия работает в трех случаях: по заявлению зарегистрированной политической партии, по официальному обращению зарегистрированных СМИ и по обращению правоохранительных органов. Ни первого, ни второго, ни третьего в Совете Федерации нет. Пока таких обращений не будет, мы ничего не имеем права делать", - сказал Мамедов.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на видео и фотографии из соцсетей сообщил, что автомобиль Lexus, на котором якобы часто передвигается Королев, сбил дорожный знак. Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, по факту ДТП в Липецке с участием Королева составлен протокол об административном правонарушении. В беседе с ТАСС Королев пояснил, что инцидент с участием его автомобиля произошел из-за проблем с сердцем, он отрицает, что в этот момент находился в нетрезвом состоянии.

Королев назначен членом Совета Федерации от Липецкой области с ноября 2018 года, после того как президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку с должности губернатора. Он руководил регионом с 1998 года.