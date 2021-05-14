Число абортов в России сократилось на треть

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Около 450 тыс. абортов было совершено в России в 2020 году, однако общее число таких процедур за последние пять лет сократилось на треть, сообщил в пятницу заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Общее количество абортов, которые проводятся сегодня в РФ, - в 2020 году их было порядка 450 тыс. Если говорить об абортах по желанию женщин - это примерно половина этого количества. Это конечно очень много, но это почти на 35% меньше, чем пятью годами раньше. То есть за пять лет количество абортов сократилось в нашей стране на треть", - сказа он в ходе общецерковного съезда по социальному служению в пятницу.

Салагай отметил, что в частности уменьшение числа абортов происходит благодаря различной планомерной работе по данному направлению, в частности, благодаря доабортному консультированию женщин. "Если в прошлом году у нас порядка 230 тыс. женщин, которые шли на аборт, прошли доабортное консультирование, то примерно 49 тыс. от аборта отказались", - отметил замминистра.