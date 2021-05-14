Пострадавшая в ДТП с участием блогера Била попросила полицию прекратить его дело

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Пострадавшая в ДТП в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била просит следствие прекратить дело в его отношении за примирением сторон. Об этом ТАСС рассказал адвокат потерпевшей Марии Артемовой Андрей Князев.

"Я написал ходатайство следователю о прекращении дела Била за примирением сторон. Но прекращение дела - это право, но не обязанность следователя, окончательное решение примет именно он", - сказал адвокат. Ранее он подтвердил ТАСС, что его доверительнице выплатили компенсацию, о размере которой он говорить отказался.

Решением Тверского суда Москвы блогеру Билу (Эдуард Биль) ранее была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Ему грозит до двух лет колонии.