{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП на Садовом кольце

Пострадавшая в ДТП с участием блогера Била попросила полицию прекратить его дело

Адвокат потерпевшей Марии Артемовой Андрей Князев сообщил, что написал ходатайство следователю о прекращении дела за примирением сторон

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Пострадавшая в ДТП в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била просит следствие прекратить дело в его отношении за примирением сторон. Об этом ТАСС рассказал адвокат потерпевшей Марии Артемовой Андрей Князев.

На эту тему
Что известно о ДТП на Садовом кольце
Что известно о ДТП на Садовом кольце

"Я написал ходатайство следователю о прекращении дела Била за примирением сторон. Но прекращение дела - это право, но не обязанность следователя, окончательное решение примет именно он", - сказал адвокат. Ранее он подтвердил ТАСС, что его доверительнице выплатили компенсацию, о размере которой он говорить отказался.

Решением Тверского суда Москвы блогеру Билу (Эдуард Биль) ранее была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Ему грозит до двух лет колонии.

Теги
РоссияДТП на Садовом кольце
Теплая погода в Петербурге сохранится до конца второй декады мая
На следующей неделе в городе воздух прогреется до плюс 24-26 градусов
Читать полностью