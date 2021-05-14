Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве стабильна, но уровень заболеваемости пока высокий

"Ситуация [с коронавирусом], она в общем и целом стабильная. Мы видим небольшой рост, но он не является критическим, как я уже говорил. Но все равно сам уровень заболеваний достаточно большой. Пользуясь случаем, еще раз хочу пригласить москвичей на пункты вакцинации", - сказал он в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

Он уточнил, что прививочные пункты в столице работают в поликлиниках, в торговых центрах, "даже в 40 парках Москвы, так что можно привиться в любое удобное время, в любом месте". "Надо беречь свое здоровье. Можно этого не делать, но тогда ты обречен на то, что рано или поздно заболеешь, и это гораздо больший [риск]", - подчеркнул мэр.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила на пресс-конференции в ТАСС, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве остается напряженной, возможны периодические повышения или понижения показателей заболеваемости. Она добавила, что при этом москвичи уже научились жить в условиях коронавируса и соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические меры, которые обеспечивают минимизацию рисков заболеть.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 020 683. Подтверждено 3 818 новых случаев заражения, госпитализированы 1 324 человека, умерли 60 пациентов.