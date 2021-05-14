Около 1,3 млн москвичей привились от коронавируса

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Порядка 1,3 млн жителей столицы привились от коронавирусной инфекции за пять месяцев. Об этом сообщил телеканал "Россия-1" со ссылкой на интервью мэра Москвы Сергея Собянина, фрагмент которого пока в эфире не был показан.

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря 2020 года.

Пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках, а также в выездных пунктах вакцинации в торговых центрах, театрах, фудкортах, МФЦ и павильонах "Здоровая Москва". При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.