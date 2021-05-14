Общественная палата предложила включить школы ответственного родительства в нацпроект

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой включить школы ответственного родительства в национальный проект "Образование". Об этом ТАСС сообщила зампредседателя комиссии ОП Юлия Зимова.

"Общественная палата предлагает министерству просвещения рассмотреть возможность запуска школ ответственного родительства по единым программным модулям в тех регионах страны, где уже оказываются услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям в рамках федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей". Это сделает такие школы бесплатными за счет средств национального проекта "Образование", - сказала Зимова.

Она уточнила, что сейчас в стране "наблюдается устойчивый запрос на возможность подготовки будущих родителей как в рамках школьной программы, так и в профильных школах ответственного родительства, доступных для каждого желающего". В частности, по ее данным, уже в 40 субъектах РФ оказываются услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям и представителям детей.

"К сожалению, о таких услугах мало кто знает. В условиях наработанной методической базы можно внедрить единый курс для школ осознанного родительства, это было бы прекрасным шагом в развитии практики", - считает зампред комиссии.

По ее словам, Общественная палата также просит Минпросвещения "включить экспертов ОП РФ в разработку и внедрение методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей". "Общественная палата России как коммуникационная площадка институтов гражданского общества готова оказывать информационную и экспертную поддержку проекта, содействовать проведению исследований по результатам работы таких школ, возвращаться с обратной связью и продолжать совершенствовать ответ на общественный запрос", - подчеркнула Зимова.

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019-го по 2024 годы. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечено вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, будут созданы условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.