В Чувашии появятся два новых муниципальных округа

ЧЕБОКСАРЫ, 14 мая. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Чувашии в двух чтениях приняли законопроект о преобразовании Шумерлинского и Красноармейского районов республики в муниципальные округа, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Чувашии.

"Документами предусмотрено объединение сельских поселений, которые входят в состав муниципальных образований, с передачей полномочий администрации округа. Главное преимущество данной реформы - устранение двоевластия и дублирования полномочий по решению вопросов местного значения", - пояснили в пресс-службе.

Согласно законопроекту, Шумерлинский район преобразуется в Шумерлинский муниципальный округ с административным центром в городе Шумерле, а Красноармейский район станет Красноармейским муниципальным округом с административным центром в селе Красноармейское. Законопроектом также предусматривается закрытие собраний депутатов сельских поселений, вместо них будет только районные депутаты. В Шумерлинском муниципальном округе их будет 17, а в Красноармейском муниципальном округе - 15.

"Цель реформы - создание экономически обоснованного, эффективного местного самоуправления за счет консолидации финансовых и кадровых ресурсов, сокращения расходов на аппарат управления, а также повышения эффективности использования бюджетных средств. Объединение сельских поселений не повлечет за собой изменения статуса населенных пунктов, а также изменения границ данных муниципальных округов и иных муниципальных образований", - добавили в пресс-службе.