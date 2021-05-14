В Японии изучают вариант депортации иностранцев при несоблюдении ограничений на Олимпиаде

ТОКИО, 14 мая. /ТАСС/. Правительство Японии рассматривает вариант принудительной депортации иностранцев, которые приедут на летние Олимпийские игры в Токио, в случае несоблюдения ими предписанных для предотвращения распространения коронавируса ограничений. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил японский премьер-министр Ёсихидэ Суга.

"Мы ограничим передвижение иностранцев, которые приедут в страну [на Олимпиаду]. В связи с этим рассматривается ряд мер, включая принудительную депортацию, в случае несоблюдения ими [запретов]. Мы тщательно работаем над тем, чтобы не допустить их контактов с местными жителями", - подчеркнул Суга.

Ранее организаторы Игр приняли решение не допускать на состязания болельщиков и волонтеров из-за рубежа в связи с угрозой распространения коронавируса.

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Олимпийские игры состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название "Токио-2020" будет сохранено.