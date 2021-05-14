Власти Кипра ослабят карантинные ограничения с 17 мая

НИКОСИЯ, 14 мая. /ТАСС/. Власти Республики Кипр с понедельника ослабят ограничения, остающиеся в силе после выхода страны из жесткого карантина 10 мая. Такое решение принял в пятницу кабинет министров островного государства на фоне общего улучшения эпидемической ситуации, наблюдаемого в условиях проведения активной вакцинации населения.

В частности, предусмотрено сокращение продолжительности комендантского часа, который с 17 мая будет начинаться не в 23:00, а в полночь, и будет действовать до пяти часов утра. Также люди смогут свободно пользоваться рядом объектов сферы обслуживания, не прибегая к использованию пропуска SafePass, подтверждающего отсутствие у человека коронавируса.

Как пояснил после заседания кабмина министр здравоохранения Константинос Иоанну, "использование SafePass остается обязательным во всех закрытых общественных местах, таких как торговые центры, театры, кинотеатры, культовые сооружения", а также на конференциях и выставках. Однако, по его словам, с ближайшего понедельника "предъявлять SafePass уже не потребуется на открытых пространствах, например в обеденных зонах на свежем воздухе, в театрах или кинотеатрах под открытым небом и так далее".

По словам главы Минздрава, с 10 июня на острове заработают ночные клубы, деятельность которых будет регулироваться "дорожной картой" выхода из карантинных ограничений, а также новым санитарным протоколом, который будет подготовлен в течение ближайших дней.

Иоанну подчеркнул, что пойти на новые ослабления ограничений позволила общая эпидемическая картина на острове. Он сообщил, что на фоне активной вакцинации и повышения социальной ответственности населения были зафиксированы снижение доли инфицированных среди проходящих тесты и сокращение числа госпитализированных с ковидом.

Правительство острова отказалось от идеи разработки собственного электронного приложения для смартфонов, которое выполняло бы функции SafePass, а будет дожидаться появления цифрового пропуска вакцинации ЕС (EU Green Pass). Пока же роль пропуска выполняют свидетельство об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус за последние 72 часа, а также документы, подтверждающие либо наличие прививки хотя бы одной дозой вакцины не позднее трех недель назад, либо факт заболевания ковидом в течение последних 6 месяцев, что создает вероятность наличия антител.