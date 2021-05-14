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Стрельба в школе в Казани

Для пострадавших в школе в Казани собрали около 63 млн рублей

Средства направят на адресную помощь семьям

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российский Красный Крест собрал около 63 млн рублей для помощи пострадавшим и семьям погибших при стрельбе в школе в Казани. Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель организации Павел Савчук.

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"На 14:00 мск собрано 62 млн 777 тыс. 390 рублей 22 копейки. Спасибо всем, кто присоединился к этой акции, к сбору пожертвований, кто внес свой вклад", - сказал Савчук.

Он добавил, что информация о расходовании денег будет открытой и будет публиковаться на сайте организации ежемесячно. "Средства пойдут на адресную помощь семьям", - уточнил Савчук.

Программа по поддержке пострадавших семей, которую реализует РКК и правительство Татарстана, "будет иметь долгосрочный характер".

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РоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
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