Для пострадавших в школе в Казани собрали около 63 млн рублей

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российский Красный Крест собрал около 63 млн рублей для помощи пострадавшим и семьям погибших при стрельбе в школе в Казани. Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель организации Павел Савчук.

"На 14:00 мск собрано 62 млн 777 тыс. 390 рублей 22 копейки. Спасибо всем, кто присоединился к этой акции, к сбору пожертвований, кто внес свой вклад", - сказал Савчук.

Он добавил, что информация о расходовании денег будет открытой и будет публиковаться на сайте организации ежемесячно. "Средства пойдут на адресную помощь семьям", - уточнил Савчук.

Программа по поддержке пострадавших семей, которую реализует РКК и правительство Татарстана, "будет иметь долгосрочный характер".