Заболеваемость COVID-19 в мире за неделю снизилась почти на 20%

В США сейчас выявляют около 36,6 тыс. инфицированных в сутки, это уровень сентября 2020 года. За неделю заболеваемость в стране снизилась почти на четверть. На фоне стабилизации ситуации и продолжающейся прививочной кампании президент Джо Байден объявил, что завершившим вакцинацию теперь можно не носить маски, а тех, кто еще не привился, не станут наказывать за отказ их надеть.

Заболеваемость в мире снизилась в первую очередь за счет улучшения ситуации в Турции и нескольких странах Европы, но она все еще держится на высоком уровне в Азии и Латинской Америке. При этом смертность из-за COVID-19 не уменьшается - уже третью неделю подряд число умерших превышает 90 тыс.

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире возросло за минувшие семь дней на 5,1 млн, следует из подсчетов ТАСС. Оно оказалось почти на 20% меньше, чем на прошлой неделе, когда на планете зарегистрировали максимальное за всю пандемию количество заболевших.

Быстрее всего заболеваемость снижается в Турции - за месяц там стали выявлять вчетверо меньше заразившихся, около 15 тыс. в день. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что процесс нормализации после очередного локдауна начнется в республике с понедельника, 17 мая.

Среди западноевропейских стран заметнее всего улучшение в Италии. Там сейчас регистрируют примерно 8 тыс. заражений в день, вдвое меньше, чем месяц назад.

В Восточной Европе темпы распространения инфекции упали до минимумов прошлой осени. Так, в Польше выявляют 3,5 тыс. инфицированных в сутки, в Чехии - 1,3 тыс., что для этих стран является минимальными показателями с октября и сентября соответственно.

Где ситуация еще сложная

Выше всего заболеваемость по-прежнему в Индии: там выявляют около 350 тыс. случаев заражения в сутки, хотя еще в начале мая регистрировали 400-410 тыс.

В Бразилии ежедневно фиксируют 70 тыс. новых случаев. Это второй показатель в мире, однако с конца марта темпы распространения инфекции в стране снизились на 20%.

В других странах Латинской Америки, которых коснулась очередная волна коронавируса, ситуация в целом вышла на плато. Это произошло в Аргентине (свыше 20 тыс. заболевших в сутки) и Колумбии (17,5 тыс.), а в Перу по сравнению с серединой апреля заболеваемость сократилась почти вдвое (около 7,5 тыс. случаев в день).

В Европе больше всего заразившихся регистрируют во Франции - 16 тыс. ежедневно, хотя еще неделю назад их число превышало 20 тыс., - и Германии, где фиксируют по 13 тыс. случаев (месяц назад - около 30 тыс.). В России впервые с 1 мая выявили больше 9 тыс. инфицированных, однако эксперты считают подобные колебания закономерными для этапа стабилизации эпидемического процесса. Кроме того, это может быть связано с ростом объемов тестирования.

В общей сложности коронавирус с начала пандемии выявили примерно у 2,1% населения планеты, или 161,3 млн человек. По имеющимся данным, около 87% заболевших уже здоровы, но эти сведения являются неполными, поскольку не все страны публикуют соответствующую статистику.

Смертность

За семь дней в мире зарегистрировали 92,6 тыс. смертей из-за коронавируса. Это на 1,7 тыс. меньше, чем за предыдущие семь дней. Показатель летальности не изменился и по-прежнему составляет 2,1%.