Мясников считает, что в России началась третья волна коронавируса

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Рост числа заболевших коронавирусом в России связан с началом третьей волны эпидемии. Такое мнение выразил в пятницу главный врач городской клинической больницы Москвы №71 Александр Мясников в своем канале в Telegram .

"Цифры заболеваемости растут и, вероятно, это начало предсказанной не так давно третьей волны", - сказал он.

По словам Мясникова, пандемия развивается волнообразно. "Мы видим, что он [коронавирус] течет волнами, три месяца заболевание идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца высокой заболеваемости, и так по всем странам", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что третья волна коронавируса продлится также около трех месяцев. "Она [третья волна] продлится где-то около трех месяцев, потом будет спад, а осенью будет опять [рост случаев заражения инфекцией]", - указал он.

Мясников также призвал подписчиков своего канала прививаться от коронавируса. По его мнению, вакцинация является единственным способом стабилизировать ситуацию с ковидом в стране. "Надеяться надо только на вакцинацию", - подчеркнул врач.