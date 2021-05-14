Заболеваемость COVID-19 в Петербурге начала расти после праздников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19 в Санкт-Петербурге начала расти после майских праздников, при этом темпы вакцинации в городе ниже ожидаемых. Об этом в пятницу журналистам сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Объективно отвергать невозможно, что сейчас наблюдается рост числа заболевших и госпитализированных. Для здравоохранения это ключевой показатель - число пациентов, которые госпитализируются в стационары. Cоответственно, [происходит] "отвлечение" коек от оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными заболеваниями. Число вновь регистрируемых случаев тоже у нас растет как минимум три недели, но существенный рост начался после майских праздников", - рассказал Лисовец.

По его словам, маловероятно, что процессу распространения инфекции способствует теплая погода. По мнению главы комитета, существенную роль сыграли отказ людей от ношения масок и более тесные контакты.

"То, что количество вакцинированных двумя компонентами перевалило за 500 тыс., замечательно. С другой стороны, это крайне мало для того, чтобы говорить, что сформировался иммунитет коллективный. Мы ожидали, что будут темпы сохраняться на том уровне, который мы видели, - 10 тыс. в сутки. Но, к сожалению, сейчас интерес к вакцинации объективно не такой. Мы сейчас вакцинируем в течение последней недели порядка 4-5 тыс. людей первым компонентом. Это, конечно, расстраивает", - рассказал Лисовец.

По его словам, наиболее активно прививаются люди старшего возраста. При этом Лисовец подчеркнул, что инфраструктуры для вакцинации в городе более чем достаточно.

"Никакого значения количество пунктов [вакцинации] сейчас не имеет. Потому что то количество, которое есть (134), обеспечивает любую потребность наших граждан в вакцинации. Теми темпами, на которые рассчитаны пункты, мы могли бы вакцинировать сейчас в четыре раза больше, чем то, что делаем", - пояснил он.

По последним данным, в Петербурге выявили 425 866 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 387 239 человек, умерли 13 692. За последние сутки в городе выявили 739 случаев заражения.