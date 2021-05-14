Верховный лама Калмыкии вновь назначен на должность представителя Далай-ламы XIV в России

ЭЛИСТА, 14 мая. /ТАСС/. Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче вновь назначен на должность почетного представителя Его Святейшества Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни".

"Ринпоче служил почетным представителем Его Святейшества Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ с февраля 2015 года по февраль 2021 года. Он вновь назначен на должность почетного представителя Его Святейшества Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ. Тэло Тулку Ринпоче вновь получил назначение на пост почетного представителя духовного лидера тибетского буддизма в России, Монголии и странах СНГ и вступит в должность 18 мая", - сказали в пресс-службе.

Согласно существующим правилам, представитель Его Святейшества Далай-ламы может занимать эту должность в течение четырех лет, после чего срок пребывания в должности может быть дважды продлен на один год. Максимальный срок пребывания в этой должности, таким образом, составляет шесть лет, уточнили в пресс-службе хурула.

За время пребывания на посту почетного представителя Его Святейшества Далай-ламы Ринпоче способствовал укреплению многовековых связей между духовным лидером и российскими буддистами, развитию диалога между буддизмом и современной наукой, различных образовательных проектов, в том числе разработанной по наставлению Далай-ламы программы социально-эмоционального и этического обучения. При его содействии и участии осуществляется проект исследований медитации и измененных состояний сознания, осуществляемый на базе тибетских буддийских монастырей Индии. Под руководством Ринпоче осуществляется работа интернет-сайтов Его Святейшества Далай-ламы на русском и монгольском языках, пояснили в пресс-службе.

Тэло Тулку Ринпоче - председатель Объединения буддистов Калмыкии, духовный руководитель фонда "Сохраним Тибет" (Москва), председатель общества "Сохраним Тибет" (Рига), председатель буддийского Центра Тилопы (Монголия).