Власти Адыгеи будут готовить подростков к службе в армии на базе центра "Авангард"

МАЙКОП, 14 мая. /ТАСС/. Власти Адыгеи рассчитывают повысить эффективность подготовки молодежи к службе в вооруженных силах РФ за счет создания в регионе центра военно-патриотического воспитания "Авангард". Об этом сообщил в пятницу глава республики Мурат Кумпилов по итогам совещания под руководством министра обороны РФ о создании и развитии в регионах РФ учебно-методических центров военно-патриотического воспитания "Авангард"

"Убежден, что создание лагеря "Авангард" в Адыгее даст дополнительные возможности для вовлечения детей и молодежи в систему военно-патриотического воспитания, позволит еще более эффективно подготавливать ребят к достойному выполнению долга гражданина и патриота по защите Отечества", - сказал Кумпилов.

В свою очередь, в пресс-службе главы республики напомнили, что в Адыгее разработана дорожная карта по строительству военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" в юго-восточной части Майкопа. Там предполагается разместить и круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". "В текущем году лагерь "Авангард" временно будет дислоцироваться на базе Майкопского государственного гуманитарно-технического колледжа Адыгейского госуниверситета, уже в августе запланированы две тематические смены по пять дней каждая с общим количеством участников в 106 человек", - сказали в пресс-службе.

Здесь также процитировали слова Кумпилова, который заверил, что военно-патриотическому воспитанию молодежи в регионе уделяется самое пристальное внимание. "Республика находится на 14 месте в стране по доле юнармейцев от общего количества школьников - она составляет 7,1% или 3,8 тыс. человек", - заметили в пресс-службе.