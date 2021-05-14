Россия возобновляет авиасообщение с Мальтой, Португалией и еще тремя странами

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 25 мая 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Исландия (Москва - Рейкьявик два раза в неделю); Мальта (Москва - Валлетта два раза в неделю); Мексика (Москва - Канкун три раза в неделю); Португалия (Москва - Лиссабон три раза в неделю); Саудовская Аравия (Москва - Джидда три раза в неделю; Грозный - Джидда один раз в неделю; Махачкала - Джидда один раз в неделю)", - говорится в сообщении.

На данный момент международные рейсы из РФ возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Танзанию, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу и Сейшелы.

В связи с ухудшением эпидемической обстановки с декабря 2020 года снова приостановили авиасообщение с Великобританией, а с апреля 2021 года - с Танзанией и Турцией. Рейсы приостановлены до 1 июня 2021 года.

Рейсы в Южную Корею, Финляндию и Японию

Число регулярных рейсов между Россией и Южной Кореей, Финляндией и Японией с 25 мая будет увеличено на взаимной основе.

"Кроме того, принято решение об увеличении с 25 мая на взаимной основе количества регулярных рейсов с Южной Кореей (Владивосток - Сеул - три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул - по одному рейсу в неделю), Финляндией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва - Хельсинки и Санкт-Петербург - Хельсинки), Японией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва - Токио и Владивосток - Токио, возобновить один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск - Токио)", - говорится в сообщении.

Авиасообщение с Японией возобновлено с 1 ноября 2020 года, число регулярных рейсов составляло три в неделю из Москвы в Токио и один из Владивостока в Токио. Авиасообщение с Финляндией было возобновлено с 27 января двумя рейсами в неделю из Москвы в Хельсинки и из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Рейсы в Южную Корею также были возобновлены с 27 сентября один раз в неделю из Москвы в Сеул.

Возобновление полетов из городов РФ

Россия с 25 мая также возобновит международные полеты из аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.

"Также оперативным штабом принято решение с 25 мая возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ с учетом распоряжения правительства от 16 марта 2020 года № 635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении.

В настоящее время международное авиасообщение осуществляется из 25 городов России: Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми, Кемерова, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. С лета 2020 года до февраля 2021 года перелеты осуществлялись только из Москвы и Санкт-Петербурга.