На Кубани почти 90% образовательных учреждений успешно охраняются казачьими организациями

КРАСНОДАР, 14 мая. /ТАСС/. Доля образовательных учреждений в Краснодарском крае, охрану общественного порядка которых осуществляют казачьи организации, составляет почти 90%, сообщил ТАСС в пятницу первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда заявил, что безопасность обеспечивается на высоком уровне.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил усилить работу в регионе по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях и провести внеплановые проверки после событий 11 мая в 175-й школе Казани.

"По информации Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на территории Краснодарского края функционируют 2 979 образовательных организаций отрасли "Образование". 2 649 муниципальных и государственных образовательных организаций, или 93,1% от их общего количества, ежегодно заключают договоры со специализированными предприятиями, имеющими лицензию на охранную деятельность. 89,9%, или 2 385 муниципальных организаций, заключили договоры с казачьими охранными предприятиями", - сказал Алексеенко.

Он уточнил, что 100% образовательных учреждений в регионе охраняются в круглосуточном режиме. По его словам, паспорта безопасности утверждены на 3,4 тыс. объектах, они предусматривают наличие в образовательном учреждении кнопок тревожной сигнализации с выходом сигнала тревоги на пульт Росгвардии, мониторов системы видеонаблюдения с обзором прилегающей к зданию территории, основного входа и мест массового пребывания детей, автономной системой оповещения об эвакуации. Алексеенко добавил, что за последние 5 лет на инженерно-техническое обеспечение образовательных учреждений из бюджета края было выделено 132 млн рублей, в 2021 году на эти цели направят 282 млн рублей.

"По факту чрезвычайного происшествия в Татарстане в образовательных организациях проведены закрытые совещания с заместителями директоров, ответственными лицами за вопросы безопасности, в том числе с представителями охранных организаций, дежурными педагогами. В образовательных организациях усилены меры пропускного режима, а также взяты на контроль выявление детей и взрослых, склонных к рискованному, противоправному поведению, к действиям, представляющим угрозу жизни и здоровью людей", - резюмировал он.

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда заявил ТАСС, что система обеспечения безопасности в образовательных учреждениях казачьими организациями эффективно зарекомендовала себя на уровне края. "Казаки воспринимают эту деятельность, как охрану своего дома, потому что в этих школах и детских садах находятся их дети, внуки. Для них важно не допустить нарушителей на территорию, где обучаются их детишки. Они очень ответственно и эффективно относятся к этой деятельности", - сказал Долуда.

Распространение опыта

Атаман Всероссийского казачьего общества считает, что охрана образовательных учреждений казачьими организациями эффективно зарекомендовала себя в Краснодарском крае, он рассчитывает, что после событий в Татарстане ее распространят на другие регионы России, где присутствуют реестровые казачьи войска.

"Я предложил атаманам войсковых казачьих обществ взять под охрану общеобразовательные школы, атаманы поддержали данную инициативу. Такая задача поставлена стратегией государственной политики в отношении российского казачества, которую утвердил президент страны Владимир Владимирович Путин в августе 2020 года, там конкретно ставится задача: принять казачьим ЧОПам участие в охране социальных объектов различных форм собственности", - сказал Долуда ТАСС.

Он добавил, что возможности каждого казачьего войскового общества взять под охрану общеобразовательные учреждения в тех регионах, где располагается реестровое казачье войско, будут детально обсуждаться на учебно-методических сборах казачьих обществ, которые пройдут в Краснодаре с 18 по 20 мая. Кроме атаманов реестровых казачьих войск в них также примут участие заместители губернаторов субъектов РФ, курирующие казачество. В РФ существует 12 реестровых казачьих войск, в состав Всероссийского казачьего общества входят 180 тыс. казаков.

О событии в Казани

Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли 9 человек, 23 пострадали. Нападавший задержан. Трое детей, пострадавших при стрельбе, прооперированы в Москве, двое из них остаются в состоянии крайней степени тяжести.