Эксперт считает, что резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ маловероятен

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Резкий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции в России возможен в случае, если появится разновидность вируса, устойчивая к уже существующему иммунитету, однако такая вероятность маловероятна, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Например, Индия, на первом этапе там мало было заболевших, <...> оставшиеся неконтактировавшие - сейчас они резко все заболели. Это может произойти у нас, если придет вирус, сильно отличающийся от предыдущего, что вот этот иммунитет не будет реагировать, но это очень маловероятно", - сказал он ТАСС.

Говоря об иммунизации населения против коронавируса, Жемчугов отметил, что важно следить за коллективным иммунитетом в каждом регионе, чтобы больше внимания уделять пропаганде вакцинации, а также больше поставлять препаратов туда, где процент людей с иммунитетом к коронавирусу низкий. "Хотелось бы очень увидеть данные по тестированию на антитела людей по регионам, потому что от этого зависит вообще успех вакцинации. <...> По этой цифре можно планировать, сколько людей осталось не контактировавших с вирусом. А сейчас это будет очень важно, чтобы спрогнозировать, когда охранительные меры прекращать", - пояснил он.

"Например, в Москве, по моим подсчетам уже 70% или даже больше [с иммунитетом], где-то в регионах это может быть маленькая цифра, там может быстро разгореться заболеваемость", - заключил эксперт.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что свыше 24 млн россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса или уже полностью завершили ее. Он также заявил о необходимости сформировать коллективный иммунитет к ковиду к концу года и призвал россиян активнее прививаться.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 161,2 млн человек, более 3,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 922 901 случай заражения, выздоровели 4 537 634 человека, умерли 115 116. При этом, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России, по последним данным, возросло за сутки на 9 462, это максимум с 20 марта, а в Москве - на 3 818, что стало самым высоким показателем с 17 января.