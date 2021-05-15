МЧС создает центр развития робототехники

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Центр развития робототехники создается на платформе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России. Об этом сообщил и.о. начальника института Владимир Мошков во время подписания трехстороннего соглашения со Всероссийским научно-исследовательский институт противопожарной обороны (ВНИИПО) и Всероссийским научно-исследовательский робототехники и технической кибернетики (ВНИИ РТК), состоявшегося в ходе круглого стола на международном салоне "Комплексная безопасность 2021".

"Создание Центра развития робототехники МЧС России обусловлено необходимостью поиска новых подходов к решению задач, определенных в 2016 году Концепцией развития робототехнических комплексов (систем) специального назначения в системе МЧС России до 2030 года, а именно - снижение экономического ущерба от деструктивных событий и последствий чрезвычайных ситуаций на 20%, сокращение количества личного состава подразделений Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, аварийно-спасательных и спасательных воинских формирований, в том числе горноспасателей, пострадавших в чрезвычайных ситуациях и при пожаротушении на 15%", - сказал он.

Мошков отметил, что несмотря на успехи подразделений, разрабатывающих и эксплуатирующих робототехнические комплексы, сохраняются отрицательные тенденции, которые требуют новых подходов. В частности, по его словам, речь идет о старении парка РТК и невозможности закупок за рубежом, отсутствие эффективного взаимодействия с институтами развития и Минпромторгом России, механизмов отбора и внедрения новых технологий. Кроме того, показательным являются отрицательные результаты при попытке создания РТК и беспилотного авиационного средства для работы в аварийных шахтах.

В настоящее время специалисты ВНИИ ГОЧС уже оформили рабочие группы по развитию РТК, подготовили соглашения о сотрудничестве научных организаций МЧС России и ведущих создателей робототехнических комплексов в стране.

"Создание Центра развития робототехники должно позволить создать механизм определения приоритетов развития РТК, осуществить выбор наиболее эффективных технологических решений для создания образцов РТК, способных обеспечить выполнение задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций, реализовать мероприятия по контролю закупок этих образцов, а также РТК, предлагаемых промышленностью", - добавил и.о. начальника ВНИИ ГОЧС.

Проведение первой операции МЧС России с применением робототехники в июне 1997 года в городе Сарове стало отправным шагом в новейшей истории спасательных робототехнических технологий. С этого момента ни одна крупная и наиболее рискованная операция не обходится без применения РТК. Важной заслугой робототехнических технологий МЧС РФ является то, что за весь период применения робототехнических комплексов не погиб ни один сотрудник ведомства.

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