В школе Казани, куда перевели учеников гимназии №175, усилили охрану

КАЗАНЬ, 15 мая. /ТАСС/. Свыше 100 учеников казанской гимназии № 175, где во вторник произошла стрельба, перевели на очное обучение в соседнюю школу № 174. Вместе с этим охрана в школе была усилена, в том числе и за счет сотрудников Росгвардии, сообщила журналистам замдиректора школы № 174 Резеда Харисова.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

По ее словам, школа № 174 оснащена металлоискателем, магнитной пленкой, кнопками тревожности, 18-ю камерами, из них семь расположены по периметру, и 11 внутри школы. Также за счет внебюджетных средств школу охраняет частное охранное предприятие.

"После этой ситуации у нас усилена охрана безопасности. Нам предоставили двух охранников Росгвардии. Весь коллектив прошел еще раз инструктаж, на котором отрабатывали действия администрации, коллектива, учеников", - сказала Харисова.

Как уточнили в мэрии Казан, для 112 учеников 9 и 11 классов школы № 175 организовано очное обучение в отдельных классах в соседней школе № 174. Вести уроки будут учителя школы № 175, но у школьников есть возможность закончить учебный год дистанционно.

"Целесообразно оставить очную форму обучения для учеников 9 и 11 классов, для них прозвенит последний звонок в школе № 174. В каком формате он будет проходить, либо отдельно, либо это будет совместный праздник - этот вопрос еще не обсуждался", - рассказал журналистам заместитель начальника Управления образования города Альберт Ахметов.