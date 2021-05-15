Лоза подал иск к "Первому каналу" о запрете трансляции своей песни на "Голосе"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Певец Юрий Лоза подал иск к "Первому каналу" с требованием запретить трансляцию одной из своих песен на шоу "Голос", показ которого идет на этом канале.

"В суд поступило исковое заявление о защите авторских и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, поданное Лозой Ю. Э. Ответчиком значится "Первый канал", - сказали ТАСС в канцелярии Мосгорсуда, не уточнив исковых требований артиста.

Дата рассмотрения иска еще не определена.

Ранее газета "Коммерсантъ" опубликовала материал, из которого следует, что, по мнению певца, телеканал нарушил его права на песню "Плот" (написана Юрием Лозой в 1982 году), использовав ее в одном из выпусков программы "Голос", который вышел в эфире в октябре 2020 года, а потом был опубликован на сайте канала в трех версиях. Включение песни в телепередачу не было согласовано с автором, утверждает Лоза и требует взыскать с "Первого канала" компенсации - 4 млн рублей за нарушение авторских прав и 1 млн рублей за моральный вред. Также он требует запретить трансляцию этой песни на шоу.

Комментарием "Первого канала" ТАСС пока не располагает.